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Защитник "Барселоны" хочет приобрести футбольный клуб и создать новый турнир

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что хотел бы приобрести футбольный клуб.

"Мы сейчас работаем над двумя проектами. Один из них - покупка команды, а второй - создание нового турнира. Это очень хорошие проекты", - цитирует игрока AS
Теги: Барселона Пике
Сегодня, 11:09
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