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"Кайрат" второй год подряд выигрывает Кубок Казахстана

В финальном матче Кубка Казахстана "Кайрат"добился минимальной победы над "Атырау".

Кубок Казахстана, финал

"Атырау" (Атырау) — "Кайрат" (Алма-Ата) – 0:1 (0:1)

Гол: Соколенко, 15 (0:1).
Теги: Кайрат
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