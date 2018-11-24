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Ян Муха перешел в шотландский "Гамильтон"

Шотландский клуб "Гамильтон Академикал" объявил о переходе словацкого голкипера Яна Мухи.

Футболист перешел на правах свободного агента.

Ранее футболист выступал за "Крылья Советов" и "Арсенал". Словак провел 22 матча в российской премьер-лиге.
Сегодня, 18:20
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