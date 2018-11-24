Ян Муха перешел в шотландский "Гамильтон"

Шотландский клуб "Гамильтон Академикал" объявил о переходе словацкого голкипера Яна Мухи.Футболист перешел на правах свободного агента.Ранее футболист выступал за "Крылья Советов" и "Арсенал". Словак провел 22 матча в российской премьер-лиге.