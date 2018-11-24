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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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17:16
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (21)
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (21)
16:47
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
12:58
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
12:17
Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
Ян Муха перешел в шотландский "Гамильтон"
Шотландский клуб "Гамильтон Академикал" объявил о переходе словацкого голкипера Яна Мухи.
Футболист перешел на правах свободного агента.
Ранее футболист выступал за "Крылья Советов" и "Арсенал". Словак провел 22 матча в российской премьер-лиге.
Футболист перешел на правах свободного агента.
Ранее футболист выступал за "Крылья Советов" и "Арсенал". Словак провел 22 матча в российской премьер-лиге.
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