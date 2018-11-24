Новости партнеров

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" одержали разгромные победы

"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Вест Хэм" в матче 13-го тура чемпионата Англии (4:0).

Чемпионат Англии

13 тур

"Вест Хэм Юнайтед" – "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Сильва, 11, Стерлинг, 19, Зане, 34, 90+4

"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Сабалета, Масуаку (Крессвел, 46), Бальбуэна, Диоп, Райс, Диангана (Эрнандес, 56), Обьянг, Андерсон (Перес, 68), Антонио, Арнаутович

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Делф, Фернандиньо, Гюндоган (Фоден, 69), Сильва, Стерлинг (Марез, 74), Зане, Агуэро (Жезус, 81)

"Уотфорд" – "Ливерпуль" 0:3

Голы: Салах, 67, Александер-Арнольд, 76, Фирмино, 89

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Масина, Мариаппа, Кэткарт, Дукуре, Хьюз (Грэй, 75), Капу, Перейра, Дини, Деулофеу (Саксесс, 57)

"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Ловрен, Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Салах (Фабиньо, 86), Шакири (Милнер, 74), Фирмино (Матип, 90+2), Мане

Предупреждения: Хендерсон, 60, 82

Удаления: Хендерсон, 82
Теги: Манчестер Сити Вест Хэм
Сегодня, 20:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.