Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:16
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (21)
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (21)
16:47
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
12:58
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
12:17
Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" одержали разгромные победы
"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Вест Хэм" в матче 13-го тура чемпионата Англии (4:0).
Чемпионат Англии
13 тур
"Вест Хэм Юнайтед" – "Манчестер Сити" 0:4
Голы: Сильва, 11, Стерлинг, 19, Зане, 34, 90+4
"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Сабалета, Масуаку (Крессвел, 46), Бальбуэна, Диоп, Райс, Диангана (Эрнандес, 56), Обьянг, Андерсон (Перес, 68), Антонио, Арнаутович
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Делф, Фернандиньо, Гюндоган (Фоден, 69), Сильва, Стерлинг (Марез, 74), Зане, Агуэро (Жезус, 81)
"Уотфорд" – "Ливерпуль" 0:3
Голы: Салах, 67, Александер-Арнольд, 76, Фирмино, 89
"Уотфорд": Фостер, Фемения, Масина, Мариаппа, Кэткарт, Дукуре, Хьюз (Грэй, 75), Капу, Перейра, Дини, Деулофеу (Саксесс, 57)
"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Ловрен, Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Салах (Фабиньо, 86), Шакири (Милнер, 74), Фирмино (Матип, 90+2), Мане
Предупреждения: Хендерсон, 60, 82
Удаления: Хендерсон, 82
Чемпионат Англии
13 тур
"Вест Хэм Юнайтед" – "Манчестер Сити" 0:4
Голы: Сильва, 11, Стерлинг, 19, Зане, 34, 90+4
"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Сабалета, Масуаку (Крессвел, 46), Бальбуэна, Диоп, Райс, Диангана (Эрнандес, 56), Обьянг, Андерсон (Перес, 68), Антонио, Арнаутович
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Делф, Фернандиньо, Гюндоган (Фоден, 69), Сильва, Стерлинг (Марез, 74), Зане, Агуэро (Жезус, 81)
"Уотфорд" – "Ливерпуль" 0:3
Голы: Салах, 67, Александер-Арнольд, 76, Фирмино, 89
"Уотфорд": Фостер, Фемения, Масина, Мариаппа, Кэткарт, Дукуре, Хьюз (Грэй, 75), Капу, Перейра, Дини, Деулофеу (Саксесс, 57)
"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Ловрен, Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Салах (Фабиньо, 86), Шакири (Милнер, 74), Фирмино (Матип, 90+2), Мане
Предупреждения: Хендерсон, 60, 82
Удаления: Хендерсон, 82
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.