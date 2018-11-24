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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
"Валенсия" без Черышева разгромила "Райо Вальекано"
"Валенсия" разгромила "Райо Вальекано" в матче 13-го тура чемпионата Испании (3:0).
Чемпионат Испании
13 тур
"Валенсия" – "Райо Вальекано" 3:0
Гол: Лоренсо, 35, 61, Гамейро, 76
"Валенсия": Нето, Гайя, Паулиста, Дьякаби, Васс, Коклен, Солер (Везу, 80), Парехо, Гуэдеш (Торрес, 71), Лоренсо (Гамейро, 67), Родриго
"Райо Вальекано": Димитриевски, Адвинкула, Гальвес, Амат, Морено, Комесанья, Ванга, Посо (Бебе, 58), Трехо (Алегриа, 73), Де Томас, Эмбарба (Гарсия, 53)
Предупреждения: Адвинкула, 22, Дьякаби, 30, Комесанья, 41, Гальвес, 51, Солер, 74
Удаления: Адвинкула, 87
Чемпионат Испании
13 тур
"Валенсия" – "Райо Вальекано" 3:0
Гол: Лоренсо, 35, 61, Гамейро, 76
"Валенсия": Нето, Гайя, Паулиста, Дьякаби, Васс, Коклен, Солер (Везу, 80), Парехо, Гуэдеш (Торрес, 71), Лоренсо (Гамейро, 67), Родриго
"Райо Вальекано": Димитриевски, Адвинкула, Гальвес, Амат, Морено, Комесанья, Ванга, Посо (Бебе, 58), Трехо (Алегриа, 73), Де Томас, Эмбарба (Гарсия, 53)
Предупреждения: Адвинкула, 22, Дьякаби, 30, Комесанья, 41, Гальвес, 51, Солер, 74
Удаления: Адвинкула, 87
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