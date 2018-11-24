Новости партнеров

"ПСЖ" с минимальным счетом выиграл у "Тулузы"

"ПСЖ" с минимальным счетом победил "Тулузу" в матче 14-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

14 тур

"ПСЖ" – "Тулуза" 1:0

Голы: Кавани, 9

"ПСЖ": Буффон, Мёнье (Алвес, 69), Кимпембе, Маркиньос, Силва, Верратти (Шупо-Мотинг, 70), Рабьо, Мария, Дракслер (Нкунку, 80), Диаби, Кавани

"Тулуза": Рейне, Амьен-Аду, Мубандже, Морейра, Жюльен, Силла, Сидибе (Босток, 72), Доссеви (Дурмаз, 64), Гарсия, Исека (Мубеле, 75), Градель
Теги: ПСЖ Тулуза
Сегодня, 21:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.