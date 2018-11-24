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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Анжи" и "Рубин" поделили очки (3)
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"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (32)
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16:47
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
"ПСЖ" с минимальным счетом выиграл у "Тулузы"
"ПСЖ" с минимальным счетом победил "Тулузу" в матче 14-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
14 тур
"ПСЖ" – "Тулуза" 1:0
Голы: Кавани, 9
"ПСЖ": Буффон, Мёнье (Алвес, 69), Кимпембе, Маркиньос, Силва, Верратти (Шупо-Мотинг, 70), Рабьо, Мария, Дракслер (Нкунку, 80), Диаби, Кавани
"Тулуза": Рейне, Амьен-Аду, Мубандже, Морейра, Жюльен, Силла, Сидибе (Босток, 72), Доссеви (Дурмаз, 64), Гарсия, Исека (Мубеле, 75), Градель
Чемпионат Франции
14 тур
"ПСЖ" – "Тулуза" 1:0
Голы: Кавани, 9
"ПСЖ": Буффон, Мёнье (Алвес, 69), Кимпембе, Маркиньос, Силва, Верратти (Шупо-Мотинг, 70), Рабьо, Мария, Дракслер (Нкунку, 80), Диаби, Кавани
"Тулуза": Рейне, Амьен-Аду, Мубандже, Морейра, Жюльен, Силла, Сидибе (Босток, 72), Доссеви (Дурмаз, 64), Гарсия, Исека (Мубеле, 75), Градель
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