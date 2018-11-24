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Александр Головин сыграет против "Кана" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 14-го тура чемпионата Франции против "Кана".

"Монако": Бенальо - Пьер-Габриэль, Бадиашиле, Жемерсон, Хенрикс - Тилеманс, Аит Беннассер, Шадли - Диоп, Фалькао, Головин.
Теги: Головин Монако Кан
Сегодня, 21:18
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(1)
#6  Corner  планета Земля (Сегодня, 21:58)
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Болеет за:
«Ростов»
Давай Санчелло...пора банку забивать...


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#5  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 21:50)
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Болеет за:
ЦСКА
Сашке удачи и без травм!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#4  teacher   (Сегодня, 21:40)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пора уже Российской надежде, парочку забить, парочку отдать!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#3  panin  Красноярск (Сегодня, 21:29)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
Значит можно ставить на гол в первом тайме. Ведь Головкин никчёмен и ставка зайдёт.

в очко тебе зайдет=)


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 21:20)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Значит можно ставить на гол в первом тайме. Ведь Головкин никчёмен и ставка зайдёт.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  panin  Красноярск (Сегодня, 21:19)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Должно прорвать сегодня монако


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
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