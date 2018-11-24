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Александр Мостовой: у "Эйбара" стадион на автобане. И такая команда громит Мадрид!

Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой поделился впечатлениями от гостевого поражения "Реала" (0:3) от "Эйбара" в матче 13-го тура чемпионата Испании.

"Королевский клуб" впервые проиграл при Сантьяго Солари – до этого мадридцы одержали под руководством 42-летнего специалиста четыре победы.

"Когда мне сказали, какой счет, воскликнул: "Да ладно!?". Результат, конечно ... "Эйбар" представляет совсем небольшой город, стадион у них на автобане находится, тысяч десять вмещает. Представляете, что за команда обыграла "Реал". Я бы еще поверил, если бы Мадрид запасных выставил, но вроде бы вся основные футболисты на поле были. Это фантастика, конечно!", - цитирует Мостового "Спорт-Экспресс".
Теги: Мостовой Эйбар Реал
Вчера, 22:46
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#1  Форрест Гамп  Гринбоу (Вчера, 23:59)
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Ты на что, царская морда,намекаешь? (С)
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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