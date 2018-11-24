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Финал Кубка Либертадорес отложен на час

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс" был отложен на час.

Вместо 17.00 по местному времени (23.00 по московскому) он начнется в 18.00 (00.00 по Москве). Причиной стала атака на автобус "Боки" перед игрой.

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Теги: Ривер Плейт Бока Хуниорс
Вчера, 23:11
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#1  suarez   (Вчера, 23:16)
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Болеет за:
«Зенит»
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Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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