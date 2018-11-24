Финал Кубка Либертадорес отложен на час

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс" был отложен на час.Вместо 17.00 по местному времени (23.00 по московскому) он начнется в 18.00 (00.00 по Москве). Причиной стала атака на автобус "Боки" перед игрой.