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Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес перенесли еще на час

Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" вновь перенесли, сообщает издание Mundo Deportivo.

Встреча, которая должна была начаться в 23:00 по мск, ранее была перенесена на 00:00 из-за нападения болельщиков на автобус с игроками "Боки".Теперь же игру перенесли на 1:15 мск.

В результате инцидента пострадали несколько футболистов, включая Пабло Переса, Леонардо Хару, Мауро Сарате, Карлоса Тевеса и Агустина Альмендру.
Теги: Ривер Плейт Бока Хуниорс
Сегодня, 00:02
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#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:28)
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Болеет за:
ЦСКА
А вот это заподло: фанаты могут между собой биться, но футболисты не причём. Не красиво. У нас только "фанаты" "Анжи" так поступают.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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