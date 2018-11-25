Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес перенесли еще на час

Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" вновь перенесли, сообщает издание Mundo Deportivo.Встреча, которая должна была начаться в 23:00 по мск, ранее была перенесена на 00:00 из-за нападения болельщиков на автобус с игроками "Боки".Теперь же игру перенесли на 1:15 мск.В результате инцидента пострадали несколько футболистов, включая Пабло Переса, Леонардо Хару, Мауро Сарате, Карлоса Тевеса и Агустина Альмендру.