"Монако" c Головиным обыграл "Кан" и прервал серию без побед из 12 матчей

"Монако" одержал победу в выездном матче 14-го тура французской Лиги 1 с "Каном".Монегаски прервали серию без побед в чемпионате Франции, которая состояла из 12 матчей. Ранее "Монако" потерпел 8 поражений и 4 раза сыграли вничью.Чемпионат Франции14 тур"Кан" – "Монако" 0:1Голы: Фалькао, 54"Кан": Самба, Джику, Байсс, Гради, Армугом, Деменге (Хауи, 62), Оньянге, Файр, Бове, Нинга (Joseph, 58), Тшокунте"Монако": Бенальо, Жемерсон, Хенрихс, Бадьяшиль, Пьер-Габриэль, Диоп (Пеле, 59), Головин, Шадли, Тилеманс, Беннассер, ФалькаоПредупреждения: Нинга, 39, Байсс, 52, Головин, 77, Пьер-Габриэль, 90+6, Беннассер, 90+7