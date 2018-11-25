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"Монако" c Головиным обыграл "Кан" и прервал серию без побед из 12 матчей

"Монако" одержал победу в выездном матче 14-го тура французской Лиги 1 с "Каном".

Монегаски прервали серию без побед в чемпионате Франции, которая состояла из 12 матчей. Ранее "Монако" потерпел 8 поражений и 4 раза сыграли вничью.

Чемпионат Франции

14 тур

"Кан" – "Монако" 0:1

Голы: Фалькао, 54

"Кан": Самба, Джику, Байсс, Гради, Армугом, Деменге (Хауи, 62), Оньянге, Файр, Бове, Нинга (Joseph, 58), Тшокунте

"Монако": Бенальо, Жемерсон, Хенрихс, Бадьяшиль, Пьер-Габриэль, Диоп (Пеле, 59), Головин, Шадли, Тилеманс, Беннассер, Фалькао

Предупреждения: Нинга, 39, Байсс, 52, Головин, 77, Пьер-Габриэль, 90+6, Беннассер, 90+7
Теги: Кан Монако Головин
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#3  teacher   (Сегодня, 00:16)
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Болеет за:
«Зенит»
Оттолкнутся от дна и глядишь всплывут!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 00:11)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Наконец-то)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  Форрест Гамп  Гринбоу (Сегодня, 00:10)
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  •  (4)

Я первый обрадовлся, учтите!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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