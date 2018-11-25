Новости партнеров

В глаза игрокам "Боки" попали осколки стекла (фото)

Футболистам "Бока Хуниорс" стало плохо после нападения фанатов "Ривер Плейт" на автобус команды перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес.

Фанаты "Ривера", напомним, закидали автобус камнями и баллончиками с газом. Пабло Пересу и Гонсало Ламбардо осколки попали в глаза.

Теги: Бока Хуниорс Ривер Плейт
Сегодня, 00:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.