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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В глаза игрокам "Боки" попали осколки стекла (фото)
Футболистам "Бока Хуниорс" стало плохо после нападения фанатов "Ривер Плейт" на автобус команды перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес.
Фанаты "Ривера", напомним, закидали автобус камнями и баллончиками с газом. Пабло Пересу и Гонсало Ламбардо осколки попали в глаза.
Фанаты "Ривера", напомним, закидали автобус камнями и баллончиками с газом. Пабло Пересу и Гонсало Ламбардо осколки попали в глаза.
#Boca As? est?n ahora Pablo P?rez y Gonzalo Lamardo pic.twitter.com/aILLrv2RsY— TyC Sports (@TyCSports) November 24, 2018
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