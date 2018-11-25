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"Барселона" вырвала ничью в матче с "Атлетико"

В матче 13-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" сыграл вничью с "Барселоной".

Чемпионат Испании

13 тур

"Атлетико" – "Барселона" 1:1

Голы: Коста, 77 - Дембеле, 90.

"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Эрнандес, Савич, Ариас, Лемар (Витоло, 64), Сауль, Родри, Коке, Гризманн, Коста (Корреа, 80).

"Барселона": тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Семеду, Видаль (Малком, 85), Артур (Дембеле, 80), Бускетс, Роберто (Рафинья, 46), Суарес, Месси.

Предупреждения: Бускетс, 29, Эрнандес, 39, Гризманн, 48, Коста, 71, Умтити, 71, Родри, 86, Филипе Луис, 86, Рафинья, 90.
Теги: Барселона Атлетико
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#2  Андрей Грапов   (Сегодня, 02:31)
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Регистрация: 25.11.2018 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:03)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
80 минут г*вна со стороны Атлетико и 14 минут настоящей игры.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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