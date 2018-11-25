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Диего Симеоне продлил безвыигрышную серию против "Барселоны"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне продлил безвыигрышную серию против "Барселоны".

24 ноября "Атлетико" и "Барселона" сыграли в рамках 13-го тура чемпионата Испании, матч закончился со счетом 1:1.

Для Симеоне этот матч против "Барселоны" стал 14-м в Ла Лиге. Специалист ни разу не смог выиграть у каталонского клуба, восемь матчей завершились победой "Барселоны", в шести играх была зафиксирована ничья.

Стоит отметить, что всего под руководством Симеоне "Атлетико" провел 20 матчей против каталонцев в разных турнирах. Единственная победа была одержана в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов-2013/14.

"Газета.ру"
Теги: Симеоне Атлетико Барселона
Сегодня, 09:30
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:14)
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v etom godu ispanskii chempionat raduet/ochen raznie rezultati, ochen plotnoe sopernichestvo.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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