Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне продлил безвыигрышную серию против "Барселоны".24 ноября "Атлетико" и "Барселона" сыграли в рамках 13-го тура чемпионата Испании, матч закончился со счетом 1:1.Для Симеоне этот матч против "Барселоны" стал 14-м в Ла Лиге. Специалист ни разу не смог выиграть у каталонского клуба, восемь матчей завершились победой "Барселоны", в шести играх была зафиксирована ничья.Стоит отметить, что всего под руководством Симеоне "Атлетико" провел 20 матчей против каталонцев в разных турнирах. Единственная победа была одержана в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов-2013/14.