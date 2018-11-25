Серхио Рамоc: "Реал" сыграл не на должном уровне

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал поражение от "Эйбара" в матче 13-го тура чемпионата Испании.Матч закончился поражением мадридской командой со счетом 0:3."Реал" сыграл не на должном уровне. У нас нет оправданий. Мы не соответствовали желанию, отношению и ритму соперника. Команда не смогла перевернуть ход матча. Все пошло не так, но мы поздравляем соперника.Необходимо проанализировать этот матч. С плохим настроем выступать сложнее. В физическом плане у нас все нормально, однако игроки не проявили должного отношения", — приводит слова Рамоса Marca.