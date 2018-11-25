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Президент "Ривер Плейта" едва не пострадал во время беспорядков

Президент "Ривер Плейта" Родольфо Д'Онофрио едва не пострадал во время беспорядков на стадионе "Монументаль".

Он пытался дать интервью Fox Sports сразу, как было объявлено о том, что матч переносится на следующий день из-за поведения болельщиков. В это время в подтрибунное помещение, где и находился президент, ворвались фанаты. Д'Онофрио пришлось спасаться бегством.

Перед игрой фанаты "Ривер Плейта" напали на автобус с футболистами "Бока Хуниорс" и кидали баллончики со слезоточивым газом.

"Газета.ру"
Теги: Ривер Плейт Бока Хуниорс
Сегодня, 09:59
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