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Тьерри Анри: эта первая победа должна принести большое облегчение для всех

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал матч против "Кана" в рамках 14-го тура чемпионата Франции.

Наставник доволен победой клуба со счетом 1:0.

"Эта первая победа должна принести большое облегчение для всех. Я рад за команду и фанатов. Нам это очень нужно было. Мы знали, чего ожидать от "Кана", который умеет оказывать сопротивление. Команда выиграла, и это может нас немного успокоить. Но понимаем, что это только начало. Впереди много матчей и других битв", — приводит слова Анри AFP.

Напомним, что это первая победа монегасков под руководством французского специалиста и первая со стартового тура Лиги 1.

"Газета.ру"
Теги: Анри Монако
Сегодня, 10:11
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