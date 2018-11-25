Тьерри Анри: эта первая победа должна принести большое облегчение для всех

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал матч против "Кана" в рамках 14-го тура чемпионата Франции.Наставник доволен победой клуба со счетом 1:0."Эта первая победа должна принести большое облегчение для всех. Я рад за команду и фанатов. Нам это очень нужно было. Мы знали, чего ожидать от "Кана", который умеет оказывать сопротивление. Команда выиграла, и это может нас немного успокоить. Но понимаем, что это только начало. Впереди много матчей и других битв", — приводит слова Анри AFP.Напомним, что это первая победа монегасков под руководством французского специалиста и первая со стартового тура Лиги 1.