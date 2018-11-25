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Массимилиано Аллегри: Роналду очень быстро двигается и соображает

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над СПАЛ (2:0) отметил игру форварда Криштиану Роналду.

"Было непросто, потому что в предыдущих 10 матчах после перерыва на сборные мы набрали всего 20 очков.

В первом тайме нам было тяжелее, чем в первом. Мы внесли коррективы в игру, Дуглас Коста действовал позади Роналду и Манджукича, это помогло команде при игре с мячом и без. Роналду очень быстро двигается и соображает. Все мы должны прибавлять в этом плане, нужно думать на шаг вперед", - цитирует Аллегри Football Italia.
Теги: Аллегри Роналду Ювентус
Сегодня, 10:33
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