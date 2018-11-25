Полузащитник "Челси" Виллиан провел 600 матчей в профессиональной карьере.600-й матч пришелся на встречу "Челси" с "Тоттенхэмом", где победу одержали "шпоры" со счетом 3:1.Бразильский футболист перешел в "Челси" в 2013 году и с тех пор провел в составе команды 256 матчей.Также он сыграл 221 игру за донецкий "Шахтер", 41 матч за "Коринтианс", 17 встреч за "Анжи". Также на его счету 65 игр за национальную команду Бразилии.