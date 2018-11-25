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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Виллиан провел 600 матчей в профессиональной карьере
Полузащитник "Челси" Виллиан провел 600 матчей в профессиональной карьере.
600-й матч пришелся на встречу "Челси" с "Тоттенхэмом", где победу одержали "шпоры" со счетом 3:1.
Бразильский футболист перешел в "Челси" в 2013 году и с тех пор провел в составе команды 256 матчей.
Также он сыграл 221 игру за донецкий "Шахтер", 41 матч за "Коринтианс", 17 встреч за "Анжи". Также на его счету 65 игр за национальную команду Бразилии.
"Газета.ру"
600-й матч пришелся на встречу "Челси" с "Тоттенхэмом", где победу одержали "шпоры" со счетом 3:1.
Бразильский футболист перешел в "Челси" в 2013 году и с тех пор провел в составе команды 256 матчей.
Также он сыграл 221 игру за донецкий "Шахтер", 41 матч за "Коринтианс", 17 встреч за "Анжи". Также на его счету 65 игр за национальную команду Бразилии.
"Газета.ру"
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