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Виллиан провел 600 матчей в профессиональной карьере

Полузащитник "Челси" Виллиан провел 600 матчей в профессиональной карьере.

600-й матч пришелся на встречу "Челси" с "Тоттенхэмом", где победу одержали "шпоры" со счетом 3:1.

Бразильский футболист перешел в "Челси" в 2013 году и с тех пор провел в составе команды 256 матчей.

Также он сыграл 221 игру за донецкий "Шахтер", 41 матч за "Коринтианс", 17 встреч за "Анжи". Также на его счету 65 игр за национальную команду Бразилии.

"Газета.ру"
Теги: Виллиан Челси
Сегодня, 11:01
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#2  Директор   (Сегодня, 11:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
У Акинфеева 681582. при этом игорьку 32

У Игоря было 2 разрыва крестов.
Регистрация: 4.04.2016 [жалоба]
#1  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 11:23)
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Болеет за:
«Факел»
У Акинфеева 681. при этом игорьку 32, а этому бразилу всего 30.
И наши футболисты жалуются, что много матчей проводят


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
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