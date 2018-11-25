Диего Симеоне: мы играем в одном стиле семь лет

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после ничьей с "Барселоной" (1:1) отметил стиль игры своей команды."В матче было много тактической борьбы. У нас был шанс с Гризманном, который простреливал на Косту, но больше особо ничего не вспомнить. Все решали детали. Мы играем в одном стиле семь лет. Нам тяжело меняться, но мы работаем", - цитирует Симеоне AFP.