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Тони Кроос: мы разочарованы результатом матча с "Эйбаром"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос прокомментировал поражение от "Эйбара" (0:3) в 13-м туре чемпионата Испании.

"Эйбар" заслуженно выиграл, мы разочарованы результатом матча. Они играли агрессивнее нас. Нам не удалось выполнить задачу на матч. Нам надо улучшать свою игру", - цитирует Крооса AS.
Теги: Кроос Реал Эйбар
Сегодня, 11:29
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