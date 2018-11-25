Тони Кроос: мы разочарованы результатом матча с "Эйбаром"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос прокомментировал поражение от "Эйбара" (0:3) в 13-м туре чемпионата Испании."Эйбар" заслуженно выиграл, мы разочарованы результатом матча. Они играли агрессивнее нас. Нам не удалось выполнить задачу на матч. Нам надо улучшать свою игру", - цитирует Крооса AS.