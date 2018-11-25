Больше, чем футбол: финал Кубка Либертадорес снова перенесли

Some people are not worried about tempting fate pic.twitter.com/bQuqrQvdoI — Rory Smith (@RorySmith) November 24, 2018

One of the quickest entrances by a team bus into a stadium. Reports that the driver fainted after he got hit by pepper spray. pic.twitter.com/NQNB5vVNfD — Mootaz Chehade (@MHChehade) November 24, 2018

Current scenes in the Boca dressing room. pic.twitter.com/3uGNyW6Xuo — Mootaz Chehade (@MHChehade) November 24, 2018

River, Boca y mucha tensi?n

Hubo nuevos incidentes en los alrededores del Monumental pic.twitter.com/ddHP0M9j5r — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 24, 2018

Накануне вечером в Буэнос-Айресе должен был состояться ответный матч финала Кубка Либертадорес. В финале латиноамериканского аналога Лиги чемпионов борьбу за трофей ведут аргентинские «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Суперклассико превратило столицу Аргентины в зону боевых действий: из-за нападения на автобус «Боки» матч не состоялся.– о безумии, которое творится в Буэнос-Айресе.Субботним вечером у любителей футбола возникла дилемма. В одно и то же время должны были сыграть «Барселона» - «Атлетико» и «Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс». Наверное, большинство европейцев были склонны выбрать матч Примеры, хотя по своему накалу аргентинское классико обещало куда более яркое зрелище. Вопрос решился сам собой: беспорядки в Буэнос-Айресе привели к отмене матча.Сводки событий из столицы Аргентины напомнило военные хроники. Сотни, а то и тысячи болельщиков «Ривера» собрались на улицах и забросали автобус «Боки» всем, что попадается под руку. Полицейские, пытающиеся остановить обезумевшую толпу, применили слезоточивый газ. В итоге от пострадали и сами футболисты, которым пришлось обратиться к врачам в раздевалке стадиона «Ривера».Ситуацию осложнило нахождение в Аргентине президента ФИФА Джанни Инфантино. Функционер, как показалось, был не готов к такому. Футболисты «Боки» не хотели играть после такого нападения, вполне логично ссылаясь на плохое самочувствие и нервное потрясение. Но руководство КОНМЕБОЛ и Инфантино настаивали на том, чтобы матч состоялся. Оно и понятно: перенос матча грозил серьёзными финансовыми потерями, о репутационных потерях в этот момент мало кто думал. Вне зависимости от результата матча игроки и болельщики «Боки» остались бы недовольны. Сами футболисты фактически вели в своих аккаунтах в социальных сетях прямую трансляцию происходящего и жаловались на беспредел. Причём, футболисты гораздо сильнее негодовали не в связи с нападением толпы, а из-за позиции футбольных чиновников.В результате инцидента пострадали несколько игроков «Боки». Больше всего досталось Пабло Пересу, которому в глаз попал осколок стекла. В итоге футболисту оказывали помощь медики, а после вмешательства игроку пришлось замотать пол лица. На плохое самочувствие жаловались и другие футболисты гостей, включая Карлоса Тевеса, заканчивающего карьеру в родном клубе. Тевес жаловался на тошноту. Любопытно, что и после этого футбольные боссы пытались продавить решение о проведении матча. Так, федерация КОНМЕБОЛ быстро подготовила документ, в котором говорилось о невозможности подтверждения травм игроков гостей. Якобы причин для переноса матча не было. К счастью, здравый смысл восторжествовал, матч был перенесён на воскресенье, 25 ноября.Во время чемпионата мира, который проходил в России, можно было убедиться, что в Латинской Америке сложилось совершенно иное отношение к футболу. Там он является не видом спорта, а настоящей религией. Летом 2018 года Россию заполонили фанаты из Аргентины, Бразилии, Уругвая, Перу и Колумбии. Именно они были самыми многочисленными. При этом многие перуанцы приезжали в Россию, потратив последние деньги. Были и случаи, когда перуанцы продавали свои квартиры и ценности, чтобы приехать на чемпионат мира.Перед стадионом "Монументаль" было жаркоПроисходящее в Буэнос-Айресе ещё раз показывает, что в Латинской Америке футбол выход за рамки спорта. И, конечно, можно долго восторгаться любовью латиноамериканцев к этой игре, но подобные выходки совершенно не красят Аргентину и болельщиков. Любопытно, что перед матчем в интернете появились видеоролики, на которых болельщицы «Ривер Плейт» пытаются пронести фаеры на стадион, привязывая петарды к туловищу собственных детей, яжемать.Но не стоит думать, что это – удел фанатов «Ривер Плейт». Понятно, что болельщики «Бока Хуниорс» в плане своей отвязности не уступают своим визави. Вообще, в Аргентине до сих пор действуют любопытные правила, запрещающие продажу билетов на стадионы гостевым болельщикам. Интересно, удастся ли что-то изменить в будущем? Может, Инфантино не станет закрывать глаза на эту вакханалию и хоть как-то вмешается в безобразие, происходящее в Аргентине?Если всё будет спокойно, матч состоится сегодня вечером. Ориентировочное начало - 1:15 по московскому времени. Но есть серьёзные опасения, что встречу перенесут на нейтральный стадион. Возможен и вариант с закрытием трибун стадиона "Ривера".