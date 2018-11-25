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Больше, чем футбол: финал Кубка Либертадорес снова перенесли

Больше, чем футбол: финал Кубка Либертадорес снова перенеслиНакануне вечером в Буэнос-Айресе должен был состояться ответный матч финала Кубка Либертадорес. В финале латиноамериканского аналога Лиги чемпионов борьбу за трофей ведут аргентинские «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Суперклассико превратило столицу Аргентины в зону боевых действий: из-за нападения на автобус «Боки» матч не состоялся. Rusfootball.info – о безумии, которое творится в Буэнос-Айресе.

Субботним вечером у любителей футбола возникла дилемма. В одно и то же время должны были сыграть «Барселона» - «Атлетико» и «Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс». Наверное, большинство европейцев были склонны выбрать матч Примеры, хотя по своему накалу аргентинское классико обещало куда более яркое зрелище. Вопрос решился сам собой: беспорядки в Буэнос-Айресе привели к отмене матча.

Хроника войны

Сводки событий из столицы Аргентины напомнило военные хроники. Сотни, а то и тысячи болельщиков «Ривера» собрались на улицах и забросали автобус «Боки» всем, что попадается под руку. Полицейские, пытающиеся остановить обезумевшую толпу, применили слезоточивый газ. В итоге от пострадали и сами футболисты, которым пришлось обратиться к врачам в раздевалке стадиона «Ривера».


В Буэнос-Айресе было неспокойно

Ситуацию осложнило нахождение в Аргентине президента ФИФА Джанни Инфантино. Функционер, как показалось, был не готов к такому. Футболисты «Боки» не хотели играть после такого нападения, вполне логично ссылаясь на плохое самочувствие и нервное потрясение. Но руководство КОНМЕБОЛ и Инфантино настаивали на том, чтобы матч состоялся. Оно и понятно: перенос матча грозил серьёзными финансовыми потерями, о репутационных потерях в этот момент мало кто думал. Вне зависимости от результата матча игроки и болельщики «Боки» остались бы недовольны. Сами футболисты фактически вели в своих аккаунтах в социальных сетях прямую трансляцию происходящего и жаловались на беспредел. Причём, футболисты гораздо сильнее негодовали не в связи с нападением толпы, а из-за позиции футбольных чиновников.


Автобус "Боки" максимально быстро завезли на территорию стадиона

В результате инцидента пострадали несколько игроков «Боки». Больше всего досталось Пабло Пересу, которому в глаз попал осколок стекла. В итоге футболисту оказывали помощь медики, а после вмешательства игроку пришлось замотать пол лица. На плохое самочувствие жаловались и другие футболисты гостей, включая Карлоса Тевеса, заканчивающего карьеру в родном клубе. Тевес жаловался на тошноту. Любопытно, что и после этого футбольные боссы пытались продавить решение о проведении матча. Так, федерация КОНМЕБОЛ быстро подготовила документ, в котором говорилось о невозможности подтверждения травм игроков гостей. Якобы причин для переноса матча не было. К счастью, здравый смысл восторжествовал, матч был перенесён на воскресенье, 25 ноября.


В раздевалке "Боки" оказывали помощь пострадавшим

Футбол – больше, чем спорт

Во время чемпионата мира, который проходил в России, можно было убедиться, что в Латинской Америке сложилось совершенно иное отношение к футболу. Там он является не видом спорта, а настоящей религией. Летом 2018 года Россию заполонили фанаты из Аргентины, Бразилии, Уругвая, Перу и Колумбии. Именно они были самыми многочисленными. При этом многие перуанцы приезжали в Россию, потратив последние деньги. Были и случаи, когда перуанцы продавали свои квартиры и ценности, чтобы приехать на чемпионат мира.


Перед стадионом "Монументаль" было жарко

Происходящее в Буэнос-Айресе ещё раз показывает, что в Латинской Америке футбол выход за рамки спорта. И, конечно, можно долго восторгаться любовью латиноамериканцев к этой игре, но подобные выходки совершенно не красят Аргентину и болельщиков. Любопытно, что перед матчем в интернете появились видеоролики, на которых болельщицы «Ривер Плейт» пытаются пронести фаеры на стадион, привязывая петарды к туловищу собственных детей, яжемать.

Но не стоит думать, что это – удел фанатов «Ривер Плейт». Понятно, что болельщики «Бока Хуниорс» в плане своей отвязности не уступают своим визави. Вообще, в Аргентине до сих пор действуют любопытные правила, запрещающие продажу билетов на стадионы гостевым болельщикам. Интересно, удастся ли что-то изменить в будущем? Может, Инфантино не станет закрывать глаза на эту вакханалию и хоть как-то вмешается в безобразие, происходящее в Аргентине?

Если всё будет спокойно, матч состоится сегодня вечером. Ориентировочное начало - 1:15 по московскому времени. Но есть серьёзные опасения, что встречу перенесут на нейтральный стадион. Возможен и вариант с закрытием трибун стадиона "Ривера".

Матч перенесён на неопределённый срок

Как и предполагалось, матч "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" не состоится и 25 ноября. Об этом сообщило руководство Федерации КОНМЕБОЛ.

"Мы хотим, чтобы игра проходила в равных условиях для всех. Мы собираемся перенести матч и встретиться с президентами «Боки» и «Ривера», чтобы определиться с датой проведения матча", - сообщила пресс-служба федерации.


Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Ривер Плейт Бока Хуниорс
Вчера, 21:57
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4
(2)
#4  Virgil Cane  CSA (Вчера, 22:04)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
В перерыве матча - выволочь на поле Инфантино и руководство КОНМЕБОЛ и повесить на воротах.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#3  Volodia379   (Вчера, 16:32)
  • +1
  •  (1)

Да сто процентов там америкосы мутя smirk т!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  Spielhur  Зажопинск (Вчера, 16:10)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
За дикость этих животных надо наказать
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Вчера, 16:02)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
випать технарь Ривер Плейт за отсутствие должной организации безопасности, да и дело с концом.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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