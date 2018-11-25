Люсьен Фавр: в чемпионской гонке участвуем не только мы и "Бавария"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр прокомментировал победу над "Майнцем" в 12-м туре Бундеслиги.Наставник заявил, что это была непростая встреча для команды."Победить было сложно, но не могу сказать, что мы этого не заслужили. Мы полностью доминировали в первом тайме, но не смогли забить. К счастью, мы все сделали правильно в решающий момент", — отметил швейцарский специалист.Он перечислил клубы, которые также борются за чемпионство в Германии."Конечно, мы обращаем внимание на положение команд в турнирной таблице, но сосредоточены на себе. В чемпионской гонке участвуем не только мы и "Бавария". Другие команды тоже играют хорошо: менхенгладбахская "Боруссия", "Айнтрахт", "Хоффенхайм", "Лейпциг", — приводит слова Фавра AFP.