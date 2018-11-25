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"Лацио" ушел от поражения в игре с "Миланом" на 94-й минуте

"Лацио" и "Милан" сыграли вничью в матче 13-го тура серии A.

Чемпионат Италии

13 тур

"Лацио" – "Милан" 1:1

Голы: Корреа, 90+4 - Кессье, 78.

"Лацио": Стракоша, Уоллес, Ачерби, Раду (Кайседо, 82), Марушич, Пароло, Бадель, Лулич, Альберто (Корреа, 65), Милинкович-Савич (Лукаку, 65), Иммобиле.

"Милан": Доннарумма, Абате, Сапата, Родригес, Калабрия, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Борини, Сусо, Кутроне.

Предупреждения: Милинкович-Савич, 33, Доннарумма, 86.
Теги: Лацио Милан
Вчера, 22:19
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#1  Смотрящий  Москва (Вчера, 22:22)
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Болеет за:
«Спартак»
"Лацио" ушло

Отелло пришло и занялось Дездемоной...

Ппц...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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