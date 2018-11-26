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Эден Азар не хочет переходить в "ПСЖ"

Бельгиский полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что не хочет становиться игроком "ПСЖ", который планирует его подписать.

"В июне у меня останется один год по действующему контракту с "Челси". Если я не продлю контракт, то могу уйти в другой клуб. Этот сезон точно завершу в "Челси". Но не исключено, что я проведу остаток своей карьеры в "Челси". Со мной связывались "ПСЖ", но меня не привлекает этот вариант", - приводит слова Азара Canal+.
Теги: Эден Челси ПСЖ
Сегодня, 16:11
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
ne xo4et ne nado)) xotya kto raba sprashivat budet)))


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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