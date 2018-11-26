Эден Азар не хочет переходить в "ПСЖ"

Бельгиский полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что не хочет становиться игроком "ПСЖ", который планирует его подписать."В июне у меня останется один год по действующему контракту с "Челси". Если я не продлю контракт, то могу уйти в другой клуб. Этот сезон точно завершу в "Челси". Но не исключено, что я проведу остаток своей карьеры в "Челси". Со мной связывались "ПСЖ", но меня не привлекает этот вариант", - приводит слова Азара Canal+.