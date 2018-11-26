"Манчестер Юнайтед" интересуется Акселем Витселем

Полузащитник "Боруссии" Аксель Витсель может стать игроком "Манчестер Юнайтед", передает Daily Star.Transfermarkt оценивает бельгийца в 30 миллионов евро.В текущем сезоне Витсель провел 18 матчей за "Боруссию", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.