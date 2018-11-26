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"Манчестер Юнайтед" интересуется Акселем Витселем

Полузащитник "Боруссии" Аксель Витсель может стать игроком "Манчестер Юнайтед", передает Daily Star.

Transfermarkt оценивает бельгийца в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Витсель провел 18 матчей за "Боруссию", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Теги: Витсель Манчестер Юнайтед Боруссия Трансферы
Сегодня, 17:06
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 17:07)
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Болеет за:
«Спартак»
yopsel mopsel!


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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