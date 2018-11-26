"Барселона" готова включить своего игрока в сделку по покупке Неймара

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле может быть включен в сделку по покупке нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.По информации Goal, француз хочет покинуть каталонский клуб в зимнее трансферное окно. Он уже обратился с соответствующей просьбой к руководству "Барселоны".