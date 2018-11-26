Диего Марадона ответил на вопрос журналистов без слов

Легендарный футболист Диего Марадона очень интересно ответил на вопрос журналистов, что повлекло за собой новые шутки.Аргентинец с осени 2018 года является главным тренером мексиканского "Дорадос" из второго дивизиона чемпионата страны. После одного из матчей Марадону попросили ответить на несколько вопросов."Приехав в Мексику, вы, наверное, стали чаще смотреть матчи MX-лиги и немного сформировали представление о ней. Что бы вы могли сказать о ее уровне?" — так звучал один из них.Однако специалист ничего не смог сказать, он только мычал, закатывал глаза и качал головой.Пользователи интернета сразу стали шутить на эту тему."А ведь он прав", "Когда мама спрашивает, что приготовить", "А смысла здесь все равно больше, чем у Гари Невилла", "Напоминает случай, когда я по-ошибке принял Кетамин", — писали в социальных сетях.