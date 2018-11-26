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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Диего Марадона ответил на вопрос журналистов без слов
Легендарный футболист Диего Марадона очень интересно ответил на вопрос журналистов, что повлекло за собой новые шутки.
Аргентинец с осени 2018 года является главным тренером мексиканского "Дорадос" из второго дивизиона чемпионата страны. После одного из матчей Марадону попросили ответить на несколько вопросов.
"Приехав в Мексику, вы, наверное, стали чаще смотреть матчи MX-лиги и немного сформировали представление о ней. Что бы вы могли сказать о ее уровне?" — так звучал один из них.
Однако специалист ничего не смог сказать, он только мычал, закатывал глаза и качал головой.
Пользователи интернета сразу стали шутить на эту тему.
"А ведь он прав", "Когда мама спрашивает, что приготовить", "А смысла здесь все равно больше, чем у Гари Невилла", "Напоминает случай, когда я по-ошибке принял Кетамин", — писали в социальных сетях.
"Газета.ру"
Аргентинец с осени 2018 года является главным тренером мексиканского "Дорадос" из второго дивизиона чемпионата страны. После одного из матчей Марадону попросили ответить на несколько вопросов.
"Приехав в Мексику, вы, наверное, стали чаще смотреть матчи MX-лиги и немного сформировали представление о ней. Что бы вы могли сказать о ее уровне?" — так звучал один из них.
Однако специалист ничего не смог сказать, он только мычал, закатывал глаза и качал головой.
Пользователи интернета сразу стали шутить на эту тему.
"А ведь он прав", "Когда мама спрашивает, что приготовить", "А смысла здесь все равно больше, чем у Гари Невилла", "Напоминает случай, когда я по-ошибке принял Кетамин", — писали в социальных сетях.
"Газета.ру"
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