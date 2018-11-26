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Неймар и Мбаппе работали в общей группе перед игрой с "Ливерпулем"

Нападающие "ПСЖ" Неймар и Килиан Мбаппе работают в общей группе перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Форварды получили травмы, когда проводили матчи за свои национальные команды — сборные Бразилии и Франции, поэтому их участие в матче с "Ливерпулем" было под вопросом.

Встреча Лиги чемпионов состоится 28 ноября в 23.00 по московскому времени.

"ПСЖ" занимает третью строчку в группе, "Наполи" и "Ливерпуль" опережают французскую команду на одно очко.

"Газета.ру"
Теги: Неймар Мбаппе Ливерпуль
Вчера, 21:32
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