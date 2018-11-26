Неймар и Мбаппе работали в общей группе перед игрой с "Ливерпулем"

Нападающие "ПСЖ" Неймар и Килиан Мбаппе работают в общей группе перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Форварды получили травмы, когда проводили матчи за свои национальные команды — сборные Бразилии и Франции, поэтому их участие в матче с "Ливерпулем" было под вопросом.Встреча Лиги чемпионов состоится 28 ноября в 23.00 по московскому времени."ПСЖ" занимает третью строчку в группе, "Наполи" и "Ливерпуль" опережают французскую команду на одно очко.