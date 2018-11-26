Андреас Иньеста жестко раскритиковал Моуринью

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.Хавбек обвинил специалиста в том, что он создал напряженные отношения между каталонской командой и мадридским "Реалом", что в итоге сказалось на результатах сборной Испании.Моуринью возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год."Не обязательно находиться в "Барселоне" или "Реале", чтобы понимать, что ситуация неприятная. И ключевой фигурой в этой истории является Моуринью. Тот, кто не хочет этого видеть, является радикалом.Сегодня нет того соперничества, которое существовало раньше, оно выходит за рамки. Существует ненависть. Эта атмосфера только усиливалась, и это невыносимо.Напряженность между "Барселоной" и "Реалом", вызванная Моуринью, нанесла урон сборной Испании и товарищам по команде", — приводит слова Иньесты Marca.