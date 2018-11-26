Защитник менхенгладбахской "Боруссии" больше не сыграет в этом сезоне

Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер не поможет своей команде в этом календарном году.По данным Bild, футболист сломал челюсть и глазницу в матче 12-го тура чемпионата Германии против "Ганновера" (4:1) и завтра перенесет операцию.В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах и забил один гол.