Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Защитник менхенгладбахской "Боруссии" больше не сыграет в этом сезоне

Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер не поможет своей команде в этом календарном году.

По данным Bild, футболист сломал челюсть и глазницу в матче 12-го тура чемпионата Германии против "Ганновера" (4:1) и завтра перенесет операцию.

В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах и забил один гол.
Теги: Боруссия Гинтер
Вчера, 23:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.