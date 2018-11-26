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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Выручка клубов РПЛ от продажи билетов в сезоне-17/18 выросла более чем на 50% по сравнению с позапрошлым сезоном
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Защитник менхенгладбахской "Боруссии" больше не сыграет в этом сезоне
Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер не поможет своей команде в этом календарном году.
По данным Bild, футболист сломал челюсть и глазницу в матче 12-го тура чемпионата Германии против "Ганновера" (4:1) и завтра перенесет операцию.
В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах и забил один гол.
По данным Bild, футболист сломал челюсть и глазницу в матче 12-го тура чемпионата Германии против "Ганновера" (4:1) и завтра перенесет операцию.
В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах и забил один гол.
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