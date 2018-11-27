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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Россиянин Сергей Венергольд получил 14 лет тюрьмы за атаку на автобус "Боруссии"
Россиянин Сергей Венергольд осужден на 14 лет тюрьмы за атаку на автобус дортмундской "Боруссии", сообщает Deutsche welle.
Это произошло 11 апреля 2017. Тогда Венергольд сам изготовил взрывные устройства и атаковал автобус немецкой команды, ехавшей на матч Лиги чемпионов с "Монако". Как позже сказал сам Венергольд, таким образом он хотел получить прибыль от падения цен на акции "Боруссии".
Это произошло 11 апреля 2017. Тогда Венергольд сам изготовил взрывные устройства и атаковал автобус немецкой команды, ехавшей на матч Лиги чемпионов с "Монако". Как позже сказал сам Венергольд, таким образом он хотел получить прибыль от падения цен на акции "Боруссии".
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