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Россиянин Сергей Венергольд получил 14 лет тюрьмы за атаку на автобус "Боруссии"

Россиянин Сергей Венергольд осужден на 14 лет тюрьмы за атаку на автобус дортмундской "Боруссии", сообщает Deutsche welle.

Это произошло 11 апреля 2017. Тогда Венергольд сам изготовил взрывные устройства и атаковал автобус немецкой команды, ехавшей на матч Лиги чемпионов с "Монако". Как позже сказал сам Венергольд, таким образом он хотел получить прибыль от падения цен на акции "Боруссии".
Теги: Боруссия
Сегодня, 17:17
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#3  ЧР  Орёл (Сегодня, 19:10)
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Болеет за:
«Спартак»
да пох
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
#2  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:01)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Внук Рейнгольда?
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:44)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
таким образом он хотел получить прибыль от падения цен на акции "Боруссии".

Ну-ну, он такой-же россиянин как Роман Нойштедтер, седьмая вода на киселе, да и та тупая.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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