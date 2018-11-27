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Эден Джеко не сыграет с "Реалом"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко пропустит матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала", сообщает Football Italia.

Футболист получил повреждение на тренировке. Вместо боснийца сыграет Патрик Шик.
Теги: Джеко Рома Реал
Сегодня, 17:32
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