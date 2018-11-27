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Садио Мане сможет сыграть с "ПСЖ"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане сможет принять участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ".

По информации Goal, сенегальский футболист провел полноценную тренировку перед матчем на базе в Мелвуде, хотя была информация, что форвард может пропустить встречу из-за болезни. Мане готов отправиться во Францию с командой.

В нынешнем сезоне футболист провел 17 матчей, забил семь мячей и отметился двумя голевыми передачами. Стоит отметить, что недавно Мане продлил контракт с "Ливерпулем".

"Газета.ру"
Теги: Мане ПСЖ Ливерпуль
Сегодня, 18:14
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