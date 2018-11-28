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Екатеринбург Уфа
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"Бока Хуниорс" отказывается играть в финале Кубка Либертадорес - клуб требует дисквалификации "Ривер Плейт"
Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что его клуб будет добиваться дисквалификации "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес за инциденты с участием фанатов этой команды перед ответным финальным матчем.
"Мы изучили слова президента КОНМЕБОЛ и решили подать запрос на дисквалификацию "Ривера". Мы приложили фото и видео, другие улики. Пусть теперь дисциплинарный комитет отвечает. Надеюсь, что суд примет верное решение. Мы не хотим участвовать в каких-либо матчах до тех пор, пока не будет решение суда. У нас есть основания так поступать.
Моя обязанность – защищать "Боку". Это очень серьезное дело. У "Ривера" было много санкций в нынешнем сезоне. И мы пойдем до конца. Я недоволен тем, как продвигается дело. Мы не собираемся играть в этом финале", - цитирует президента Goal.com
Напомним, первый матч завершился со счетом 2:2. Ответная встреча должна была состояться 23 ноября, но несколько раз переносилась. В результате было принято решение руководством КОНМЕБОЛ провести игру за пределами Аргентины 8 или 9 декабря.
"Мы изучили слова президента КОНМЕБОЛ и решили подать запрос на дисквалификацию "Ривера". Мы приложили фото и видео, другие улики. Пусть теперь дисциплинарный комитет отвечает. Надеюсь, что суд примет верное решение. Мы не хотим участвовать в каких-либо матчах до тех пор, пока не будет решение суда. У нас есть основания так поступать.
Моя обязанность – защищать "Боку". Это очень серьезное дело. У "Ривера" было много санкций в нынешнем сезоне. И мы пойдем до конца. Я недоволен тем, как продвигается дело. Мы не собираемся играть в этом финале", - цитирует президента Goal.com
Напомним, первый матч завершился со счетом 2:2. Ответная встреча должна была состояться 23 ноября, но несколько раз переносилась. В результате было принято решение руководством КОНМЕБОЛ провести игру за пределами Аргентины 8 или 9 декабря.
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