Президент "Ривера" удивлен требованием "Боки" отстранить его клуб

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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22:24
Зелимхан Бакаев рассказал, что поможет "Арсеналу" добиться максимального результат в матче с "Зенитом"
Зелимхан Бакаев рассказал, что поможет "Арсеналу" добиться максимального результат в матче с "Зенитом"
20:22
Пеле выразил соболезнования в связи со второй годовщиной авиакатастрофы с командой "Шапекоэнсе"
Пеле выразил соболезнования в связи со второй годовщиной авиакатастрофы с командой "Шапекоэнсе"
18:25
Владимир Пресняков – об акции футболистов "Спартака": абсолютно правильный шаг! Сколько же можно травить человека?! (2)
Владимир Пресняков – об акции футболистов "Спартака": абсолютно правильный шаг! Сколько же можно травить человека?! (2)
18:15
Александр Мостовой – об акции игроков "Спартака" в поддержку Глушакова: нужно было делать такое и при Каррере
Александр Мостовой – об акции игроков "Спартака" в поддержку Глушакова: нужно было делать такое и при Каррере
16:58
Андрей Бутенко: предложенные изменения в правилах футбола нацелены на улучшение динамики игры (1)
Андрей Бутенко: предложенные изменения в правилах футбола нацелены на улучшение динамики игры (1)
16:41
Общественная наблюдательная комиссия: все хотят знать, что происходит с Кокориным и Мамаевым за решеткой (9)
Общественная наблюдательная комиссия: все хотят знать, что происходит с Кокориным и Мамаевым за решеткой (9)
14:31
Софьян Ханни: ситуация вокруг Глушакова вредит нам - мы будем поддерживать так всех в коллективе (16)
Софьян Ханни: ситуация вокруг Глушакова вредит нам - мы будем поддерживать так всех в коллективе (16)
13:53
Рашид Рахимов - о матче "Енисей" - "Ахмат": при "минус 20" я не выведу своих ребят на поле (20)
Рашид Рахимов - о матче "Енисей" - "Ахмат": при "минус 20" я не выведу своих ребят на поле (20)
12:19
В твиттере появился официальный документ, в котором "Енисей" предлагал "Ахмату" обменяться кругами (6)
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12:13
Андрей Созин: ЦСКА играл в футбол только 25 минут - армейцы не готовы стабильно играть в Лиге чемпионов (2)
Андрей Созин: ЦСКА играл в футбол только 25 минут - армейцы не готовы стабильно играть в Лиге чемпионов (2)
11:49
"Бока Хуниорс" отказывается играть в финале Кубка Либертадорес - клуб требует дисквалификации "Ривер Плейт" (3)
"Бока Хуниорс" отказывается играть в финале Кубка Либертадорес - клуб требует дисквалификации "Ривер Плейт" (3)
Президент "Ривера" удивлен требованием "Боки" отстранить его клуб
Президент аргентинского "Ривер Плейт" Родольфо Д'Онофрио прокомментировал намерение руководства "Бока Хуниорс" обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу переноса ответного матча финала Кубка Либертадорес и дисквалификации соперников.
"Бока" хочет добиваться отстранения противника из-за устроенных фанатами беспорядков.
"Я удивлен, что "Бока" сразу же потребовала дисквалификации "Ривера". Я уверен, что ответный матч должен состояться, так как "Ривер" не виноват в случившемся, кто действительно виноват, так это полиция", - приводит слова Д'Онофрио Goal.
"Газета.ру"
"Бока" хочет добиваться отстранения противника из-за устроенных фанатами беспорядков.
"Я удивлен, что "Бока" сразу же потребовала дисквалификации "Ривера". Я уверен, что ответный матч должен состояться, так как "Ривер" не виноват в случившемся, кто действительно виноват, так это полиция", - приводит слова Д'Онофрио Goal.
"Газета.ру"
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