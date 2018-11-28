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Президент "Ривера" удивлен требованием "Боки" отстранить его клуб

Президент аргентинского "Ривер Плейт" Родольфо Д'Онофрио прокомментировал намерение руководства "Бока Хуниорс" обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу переноса ответного матча финала Кубка Либертадорес и дисквалификации соперников.

"Бока" хочет добиваться отстранения противника из-за устроенных фанатами беспорядков.

"Я удивлен, что "Бока" сразу же потребовала дисквалификации "Ривера". Я уверен, что ответный матч должен состояться, так как "Ривер" не виноват в случившемся, кто действительно виноват, так это полиция", - приводит слова Д'Онофрио Goal.

"Газета.ру"
Теги: Ривер Плейт Бока Хуниорс
Сегодня, 21:14
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