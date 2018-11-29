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Александр Головин дисквалифицирован на один матч лиги 1

Полузащитник "Монако" Александр Головин получил одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Россиянин был наказан предупреждением на 77-й минуте матча 14-го тура чемпионата Франции против "Кана" (1:0).

Таким образом, это его третья желтая карточка за последние 10 встреч. Дисквалификация вступает в силу с 4 декабря.
Теги: Монако Головин
Сегодня, 09:27
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