Массимо Каррера запустит официальный сайт

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что запускает свой официальный сайт.Напомним, Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября после поражения от тульского "Арсенала" в матче 11-го тура премьер-лиги (2:3).