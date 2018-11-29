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Массимо Каррера запустит официальный сайт

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что запускает свой официальный сайт.

Массимо Каррера запустит официальный сайт


Напомним, Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября после поражения от тульского "Арсенала" в матче 11-го тура премьер-лиги (2:3).

Инстаграм Массимо Карреры
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 12:43
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3
(2)
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 13:37)
  • 0
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online

nedva,
Икнул, точно.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  nedva  Russia (Сегодня, 13:34)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Денис лайкнул уже?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 12:52)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Пора Массиме вообще становиться блогером!


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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