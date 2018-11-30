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Тибо Куртуа признан лучшим вратарем 2018 года по версии IFFHS, Акинфеев в топ-20

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала голкипера «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа лучшим вратарем 2018 года.

С 181 баллом Куртуа, который первую половину 2018 года выступал за "Челси", а летом перешел в "Реал", набрал 181 очко. Куртуа стал третьим бельгийцем, удостоенным данной награды, вслед за Жан-Мари Пфаффом (1986) и Мишелем Прюдоммом (1994).

Вторым с результатом в 109 баллов стал вратарь "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис, третьим - голкипер "ПСЖ", а до лета 2018 года - "Ювентуса", Джанлуиджи Буффон, пятикратный обладатель награды, в том числе и по итогам 2017 года. Его результат - 59 баллов.

В первую десятку также вошли: Кейлор Навас ("Реал", Коста-Рика, 58), Ян Облак ("Атлетико", Словения, 49), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия, 49), Алиссон ("Ливерпуль"/"Рома", Бразилия, 36), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания, 33), Даниэль Субашич ("Монако", Хорватия, 23), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия, 20).

Отметим, что в первой двадцатке рейтинга нашлось место вратарю ЦСКА и сборной России (осенью 2018 года завершил международную карьеру) Игорю Акинфееву. Он с результатом в 1 балл разделил места с 16-го по 19-е с еще тремя голкиперами.

"Спорт24"
Теги: Куртуа Реал
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