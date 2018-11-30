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И.о. обязанности тренера сборной Аргентины возглавит сборную на постоянной основе

Аргентинская футбольная ассоциация предложит временному тренеру национальной сборной Лионелю Скалони постоянную должность.

По информации beIN Sports, специалисту будет предложен контракт до окончания предстоящего Кубка Америки.

Скалони возглавил сборную Аргентины в августе после увольнения Хорхе Сампаоли.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 10:51
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