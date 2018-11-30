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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Кристиан Эриксен может стать самым дорогим футболистом мира (1)
Кристиан Эриксен может стать самым дорогим футболистом мира (1)
И.о. обязанности тренера сборной Аргентины возглавит сборную на постоянной основе
Аргентинская футбольная ассоциация предложит временному тренеру национальной сборной Лионелю Скалони постоянную должность.
По информации beIN Sports, специалисту будет предложен контракт до окончания предстоящего Кубка Америки.
Скалони возглавил сборную Аргентины в августе после увольнения Хорхе Сампаоли.
По информации beIN Sports, специалисту будет предложен контракт до окончания предстоящего Кубка Америки.
Скалони возглавил сборную Аргентины в августе после увольнения Хорхе Сампаоли.
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