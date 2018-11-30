"Манчестер Юнайтед" потерял Алексиса Санчеса на неопределенное время

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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12:20
Марко Трабукки: не так давно в "Спартаке" играло четверо воспитанников. Вчера - ни одного (12)
Марко Трабукки: не так давно в "Спартаке" играло четверо воспитанников. Вчера - ни одного (12)
09:25
Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей (5)
Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей (5)
08:41
В тренерский совет Кононова вошли три самых авторитетных игрока - Глушаков, Джикия и Зобнин (49)
В тренерский совет Кононова вошли три самых авторитетных игрока - Глушаков, Джикия и Зобнин (49)
08:36
Борис Игнатьев: у игроков "Спартака" плохое физическое состояние, команду хватает на 60 минут игры (9)
Борис Игнатьев: у игроков "Спартака" плохое физическое состояние, команду хватает на 60 минут игры (9)
01:07
«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол (4)
«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол (4)
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Футболист "Акхисара": мы играли против топ-команды
Футболист "Акхисара": мы играли против топ-команды
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Александр Ерохин: может ли Семак отпраздновать гол в стиле Моуринью? Вполне возможно (видео)
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"Никогда не видел подобного". Игрок "Рапида" - о попытке фаната "Спартака" напасть на Глушакова (13)
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В защите почти идеально, Дзюба заслуживает критики. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Копенгагеном" (5)
В защите почти идеально, Дзюба заслуживает критики. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Копенгагеном" (5)
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Олег Кононов: не устраивает то, что "Спартак" дал "Рапиду" играть с собой на равных (17)
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"Краснодар" дома обыграл "Акхисар" (25)
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Вчера, 22:27
Стеночки и забегания пока что откладываются. Разбираем поражение "Спартака" в матче с "Рапидом" (3)
Стеночки и забегания пока что откладываются. Разбираем поражение "Спартака" в матче с "Рапидом" (3)
Вчера, 22:09
Олег Кононов: мне понравилась реакция игроков "Спартака" на инцидент с выбежавшим на поле фанатом (25)
Олег Кононов: мне понравилась реакция игроков "Спартака" на инцидент с выбежавшим на поле фанатом (25)
"Манчестер Юнайтед" потерял Алексиса Санчеса на неопределенное время
Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес получил травму подколенного сухожилия.
Инцидент произошел во время вчерашней тренировки. Сегодня Санчес пройдет дополнительное обследование.
Manchester United
Инцидент произошел во время вчерашней тренировки. Сегодня Санчес пройдет дополнительное обследование.
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