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"Манчестер Юнайтед" потерял Алексиса Санчеса на неопределенное время

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес получил травму подколенного сухожилия.

Инцидент произошел во время вчерашней тренировки. Сегодня Санчес пройдет дополнительное обследование.

Manchester United
Теги: Манчестер Юнайтед Санчес
Сегодня, 11:52
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