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Кейлор Навас: я три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, чтобы теперь быть запасным

Вратарь "Реала" Кейлор Навас выразил недовольство своим положением в клубе.

"Я три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, чтобы теперь быть запасным", – цитирует Наваса El Chiringuito.

31-летний костариканец потерял место в составе после появления в команде Тибо Куртуа.
Теги: Навас Реал Куртуа
Сегодня, 12:44
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#2  nedva  Russia (Сегодня, 12:49)
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Куртуа вытеснил Наваса вообще не по делу(просто так захотел Перес). Сумасшедших сэйвов что-то не видно, средний вратарь.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 12:46)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Попроси, чтобы продали. В Англии команды уровня Эвертона (в случае ухода Пикфорда на повышение) с руками бы оторвали


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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