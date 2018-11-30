Футболист "ПСЖ" был ограблен, во время матча с "Ливерпулем"

Хавбека "ПСЖ" Эрика-Максима Шупо-Мотинга ограбили во время матча против "Ливерпуля" (2:1).Во время игры воры пробрались в дом футболиста и вынесли оттуда ценностей на общую сумму в 600 тыс. евро.Шупо-Мотинг в игре с "Ливерпулем" вышел на замену на 65-й минуте.