Новости партнеров

Футболист "ПСЖ" был ограблен, во время матча с "Ливерпулем"

Хавбека "ПСЖ" Эрика-Максима Шупо-Мотинга ограбили во время матча против "Ливерпуля" (2:1).

Во время игры воры пробрались в дом футболиста и вынесли оттуда ценностей на общую сумму в 600 тыс. евро.

Шупо-Мотинг в игре с "Ливерпулем" вышел на замену на 65-й минуте.

France Info
Теги: ПСЖ Ливерпуль
Сегодня, 12:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.