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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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С сезона-2020/21 ФИФА введет ограничения на аренду футболистов
Международная организация ФИФА планирует ввести ограничения на аренды игроков, сообщает издание The Times.
Проект предусматривает, что каждый клуб сможет проводить арендные операции максимум по шести-восьми игрокам.
Нововведение будет внедрено с сезона-2020/21. По мнению ФИФА это должно повысить прозрачность рынка.
Проект предусматривает, что каждый клуб сможет проводить арендные операции максимум по шести-восьми игрокам.
Нововведение будет внедрено с сезона-2020/21. По мнению ФИФА это должно повысить прозрачность рынка.
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