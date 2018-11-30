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С сезона-2020/21 ФИФА введет ограничения на аренду футболистов

Международная организация ФИФА планирует ввести ограничения на аренды игроков, сообщает издание The Times.

Проект предусматривает, что каждый клуб сможет проводить арендные операции максимум по шести-восьми игрокам.

Нововведение будет внедрено с сезона-2020/21. По мнению ФИФА это должно повысить прозрачность рынка.
Сегодня, 13:55
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