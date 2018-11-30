СМИ: ФИФА ужесточит правила аренды игроков

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:08
"Краснодар": попросили "Матч ТВ" перенести начало встречи с "Уралом". Не удивлены, что нам отказали. (6)
"Краснодар": попросили "Матч ТВ" перенести начало встречи с "Уралом". Не удивлены, что нам отказали. (6)
18:03
Пресс-атташе "Рапида" отрицает, что футболисты проявляли нацизм после победы над "Спартаком" (1)
Пресс-атташе "Рапида" отрицает, что футболисты проявляли нацизм после победы над "Спартаком" (1)
16:54
Рашид Рахимов: сейчас в Красноярске приемлемая погода для футбола, посмотрим, что будет завтра
Рашид Рахимов: сейчас в Красноярске приемлемая погода для футбола, посмотрим, что будет завтра
16:43
Сергей Горлукович: по-вашему, Глушакова надо по головке гладить? Правильно фанаты ему кричат (17)
Сергей Горлукович: по-вашему, Глушакова надо по головке гладить? Правильно фанаты ему кричат (17)
15:53
Экс-футболист "Краснодара" - о Галицком: неужели никто не хочет оставить подобный след в истории? (5)
Экс-футболист "Краснодара" - о Галицком: неужели никто не хочет оставить подобный след в истории? (5)
14:55
Сергей Белоголовцев - о фанатах "Спартака": эти недоумки, хотят, чтобы клуб плясал под их дудку? (36)
Сергей Белоголовцев - о фанатах "Спартака": эти недоумки, хотят, чтобы клуб плясал под их дудку? (36)
12:20
Марко Трабукки: не так давно в "Спартаке" играло четверо воспитанников. Вчера - ни одного (16)
Марко Трабукки: не так давно в "Спартаке" играло четверо воспитанников. Вчера - ни одного (16)
09:25
Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей (7)
Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей (7)
08:41
В тренерский совет Кононова вошли три самых авторитетных игрока - Глушаков, Джикия и Зобнин (54)
В тренерский совет Кононова вошли три самых авторитетных игрока - Глушаков, Джикия и Зобнин (54)
08:36
Борис Игнатьев: у игроков "Спартака" плохое физическое состояние, команду хватает на 60 минут игры (9)
Борис Игнатьев: у игроков "Спартака" плохое физическое состояние, команду хватает на 60 минут игры (9)
СМИ: ФИФА ужесточит правила аренды игроков
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена ввести новые ограничения для клубов на количество игроков, которые могут быть отданы в аренду.
По информации Times, поправки должны вступить в силу в сезоне-2020/21.
Изменения предусматривают возможность отдавать в аренду одновременно не более шести-восьми футболистов и ограничение в две сделки между двумя клубами в течение сезона.
Daily Mail утверждает, что эти нововведения особенно повлияют на трансферную политику команд Английской премьер-лиги (АПЛ). Например, на данный момент на правах аренды за другие команды выступают 39 игроков лондонского "Челси", 28 игроков "Манчестер Сити".
Ожидается ужесточение лимита на количество арендованных игроков для одного клуба.
"Газета.ру"
По информации Times, поправки должны вступить в силу в сезоне-2020/21.
Изменения предусматривают возможность отдавать в аренду одновременно не более шести-восьми футболистов и ограничение в две сделки между двумя клубами в течение сезона.
Daily Mail утверждает, что эти нововведения особенно повлияют на трансферную политику команд Английской премьер-лиги (АПЛ). Например, на данный момент на правах аренды за другие команды выступают 39 игроков лондонского "Челси", 28 игроков "Манчестер Сити".
Ожидается ужесточение лимита на количество арендованных игроков для одного клуба.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.