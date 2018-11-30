СМИ: ФИФА ужесточит правила аренды игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена ввести новые ограничения для клубов на количество игроков, которые могут быть отданы в аренду.По информации Times, поправки должны вступить в силу в сезоне-2020/21.Изменения предусматривают возможность отдавать в аренду одновременно не более шести-восьми футболистов и ограничение в две сделки между двумя клубами в течение сезона.Daily Mail утверждает, что эти нововведения особенно повлияют на трансферную политику команд Английской премьер-лиги (АПЛ). Например, на данный момент на правах аренды за другие команды выступают 39 игроков лондонского "Челси", 28 игроков "Манчестер Сити".Ожидается ужесточение лимита на количество арендованных игроков для одного клуба.