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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дани Алвес: финал Кубка Либертадорес вне Южной Америки – самый большой позор, который я видел
Защитник «ПСЖ» бразилец Дани Алвес раскритиковал решение КОНМЕБОЛ провести ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейт» в Испании.
«Решение провести матч «Бока» – «Ривер» вне Южной Америки – это самый большой позор, который я только видел как футболист, как южноамериканец и как человек, который верит, что спорт может жить благодаря страсти, чувствам и особенно уважению.
Мне кажется, что люди, которые не имеют отношения к произошедшему, не должны платить за плохих парней. Возможно, у них был единственный шанс увидеть матч «Боки» и «Ривера» в финале, но игру переносят в Европу!
Я не имею отношения к этой ситуации, но я как южноамериканский игрок и как любитель футбола и здоровой конкуренции почувствовал, что вправе и даже обязан выразить свое мнение.
Надеюсь, это не сыграет на пользу футболу и не повлияет на уважение тех, кто не имеет к случившемуся никакого отношения. Не надо искоренять грубость, что-то отбирая у этих людей. Это можно сделать, научив их правильным вещам», – приводит слова Алвеса из видео, опубликованного в его Инстаграме, Sports.ru.
«Решение провести матч «Бока» – «Ривер» вне Южной Америки – это самый большой позор, который я только видел как футболист, как южноамериканец и как человек, который верит, что спорт может жить благодаря страсти, чувствам и особенно уважению.
Мне кажется, что люди, которые не имеют отношения к произошедшему, не должны платить за плохих парней. Возможно, у них был единственный шанс увидеть матч «Боки» и «Ривера» в финале, но игру переносят в Европу!
Я не имею отношения к этой ситуации, но я как южноамериканский игрок и как любитель футбола и здоровой конкуренции почувствовал, что вправе и даже обязан выразить свое мнение.
Надеюсь, это не сыграет на пользу футболу и не повлияет на уважение тех, кто не имеет к случившемуся никакого отношения. Не надо искоренять грубость, что-то отбирая у этих людей. Это можно сделать, научив их правильным вещам», – приводит слова Алвеса из видео, опубликованного в его Инстаграме, Sports.ru.
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