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Хабиб Нурмагомедов провёл тренировку в секции дзюдо "ПСЖ" (видео)

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после посещения матча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Ливерпулем" посетил секцию дзюдо парижского клуба.



Спарринг-партнёром Хабиба стал в том числе и олимпийский чемпион по дзюдо 1996 года Джамель Бурас.
Теги: ПСЖ
Сегодня, 21:03
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