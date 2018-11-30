Хабиб Нурмагомедов провёл тренировку в секции дзюдо "ПСЖ" (видео)

? Retour en images sur la venue de @TeamKhabib au Dojo ! ?

?"C'est un honneur de s'entra?ner avec ces gars"



?? #PSGJudo #Khabib pic.twitter.com/hXbYWFwznM — PSG Judo (@PSG_Judo) November 30, 2018

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после посещения матча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Ливерпулем" посетил секцию дзюдо парижского клуба.Спарринг-партнёром Хабиба стал в том числе и олимпийский чемпион по дзюдо 1996 года Джамель Бурас.