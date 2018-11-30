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Камерун лишили права проведения Кубка Африки 2019

Кубок африканских наций-2019 пройдёт не в Камеруне, как планировалось ранее, а в другой стране, сообщает Sports.ru со ссылкой на Associated Press.

Конфедерация футбола Африки отменяет свое решение о проведении турнира в Камеруне. Это сделано по причине значительных задержек при строительстве объектов для турнира.

Кроме того, CAF обеспокоена нарастающим напряжением в Камеруне из-за выступлений англоязычных сепаратистов на юго-западе и северо-западе страны.

Желающие провести Кубок Африки, который намечен на июнь, должны подать заявку до конца декабря. Основным претендентом считается Марокко.
Вчера, 23:11
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