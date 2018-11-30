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Журналист Алессандро Альчато: Роналду на приедет на церемонию вручения "Золотого мяча"

Итальянский журналист Алессандро Альчато сообщил, что полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получит «Золотой мяч» в этом году, информирует Sports.ru.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял в голосовании второе место. Он не приедет на церемонию вручения награды, пишет Альчато.

Третье место занял форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн, который, возможно, также не будет присутствовать на мероприятии.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе получит приз Копа как лучший молодой (до 21 года) игрок года.

Гала-вечер премии, вручаемой журналом France Football, пройдет в Париже 3 декабря.
Теги: Роналду Модрич
Вчера, 23:35
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#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Вчера, 23:50)
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Болеет за:
«Зенит»
Обиженка-Кристинка.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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