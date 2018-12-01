Массимо Каррера: мое будущее? Пока ничего серьезного, только слухи

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился информацией о своем будущем."Когда ждать моего возвращения к работе? Пока нет никакой конкретики, ничего серьезного, только слухи", – сказал Каррера.Ранее сообщалось, что Каррера может возглавить "Удинезе", но руководство клуба сделало выбор в пользу Давиде Николы.