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Массимо Каррера: мое будущее? Пока ничего серьезного, только слухи

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился информацией о своем будущем.

"Когда ждать моего возвращения к работе? Пока нет никакой конкретики, ничего серьезного, только слухи", – сказал Каррера.

Ранее сообщалось, что Каррера может возглавить "Удинезе", но руководство клуба сделало выбор в пользу Давиде Николы.

Calcio Napoli24
Теги: Каррера
Сегодня, 10:25
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